Microemprendimiento femenino en Chile: edad promedio es de 50 años y el 45% son jefas de hogar

Un estudio sobre microemprendimiento femenino en Chile reveló que la edad promedio de las mujeres que optan por el desafío de emprender es de 50 años. Adicionalmente, un 45% de ellas son jefas de hogar. El camino del emprendimiento, considerado muy complejo y arriesgado, parece tener éxito en este grupo.

La investigación muestra que el 28% genera ingresos sobre el sueldo mínimo. El 23% de ellas son solteras. El 77% de ellas es primera vez que emprende. Y no es obligatoria la educación superior: solo un 10% de ellas tiene estudios universitarios o técnicos.

¿En qué áreas?

Respecto de la actividad económica que desarrollan, más del 38% se dedica al comercio al por mayor y menor, y en segundo lugar a la industria manufacturera. Los datos forman parte del estudio “Microemprendimientos liderados por mujeres en Chile, factores que inciden en la formalización”, realizado por la académica Paula Quiroz, de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso.

El estudio señala que solo un 10% de las emprendedoras tiene estudios superiores (Imagen de archivo, feria de emprendedoras). / Agencia Uno

Al respecto, la investigadora señala que “el objetivo del estudio es definir los factores que afectan la formalización en los microemprendimientos liderados por mujeres, analizando el uso de TICs, las motivaciones que tienen para emprender".

Necesidad y compatibilidad con la maternidad

Así como también, "el nivel de estudios o capacitación y si desarrollan o no contabilidad". La académica explica que "la mayor parte de estos microemprendimientos no están formalizados, por eso es relevante ver los factores que inciden en que las personas se formalicen o no, identificando las falencias".

"Estos esfuerzos son desarrollados por mujeres que lo hacen por necesidad y por compatibilizar la labor de madre con el tema laboral para generar ingresos”, señala.