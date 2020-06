Video donde policía se niega a desalojar una toma y entrega el arma a su superior hace estallar las redes

Autoridades del gobierno de Colombia junto con efectivos de la Policía Metropolitana de Cali llegaron al sector de La Viga, para llevar adelante el desalojo de varias familias desplazadas por la violencia que habían levantado sus casas.

Al ver la llegada de las autoridades y la maquinaria pesada para destruir el asentamiento, la gente se colocó al frente para frenar el procedimiento. Ahí se le pidió a la policía que actuara.

Sector de la Viga en el municipio de Pance.

Patrullero de la policía metropolitana de Cali entrega si arma y radio tras ver la injusticia de los actos a los cuales fueron enviados. pic.twitter.com/l470mnvuzu — 🦏 (@DiegoFCPM9) June 9, 2020

Sin embargo, el uniformado Manuel Zúñiga, con 10 años en la fuerza, se rehusó a acatar la orden y entregó el arma a su superior, acto que fue registrado por gente que grababa el desalojo.

“Es injusto lo que van a hacer, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, abusan de los Derechos Humanos en plena cuarentena”, dijo el agente.

En medio de un procedimiento de desalojó, de unas personas que se encontraban en un #ADHI (Asentamiento De Desarrollo… Posted by Ya Celacanto on Tuesday, June 9, 2020

“Sé que me van a trasladar, pero es algo injusto lo que hacen en este momento. Una retroexcavadora va a tumbar las casas, el maíz y lo demás. Yo soy policía, soy patrullero, me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos y no para ser abusivo, ni atacarlos”, esgrimió el policía mientras recibía la gente le agradecía.

Pese a la resistencia de los pobladores y a la omisión de Zúñiga, las autoridades llevaron adelante el desalojo.