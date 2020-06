Un video impresionante: más de 60.000 tortugas en el mar gracias a poca presencia humana

La fauna sigue sorprendiendo en medio de las cuarentenas que afectan a buena parte del planeta. Los seres humanos se han encerrado en sus casas mientras la fauna ha expandido su horizontes.

En medio de la pandemia de coronavirus es ha hecho frecuente avistamientos de animales donde antes no se veían, como en sectores urbanos, o imágenes de especies que se creían extintas.

TURTLE TAKEOVER! 🐢 Researchers have captured beautiful aerial footage of thousands of green turtles congregating on the edge of Australia’s Great Barrier Reef during the nesting season. // https://t.co/EIoIMf6dS2

(Queensland Government/Great Barrier Reef Foundation via CNN) pic.twitter.com/p9QuE6ICmk

— WINK News (@winknews) June 9, 2020