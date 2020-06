[Video] Médico colombiano cuenta llorando que lo amenazaron de muerte por fallecimiento de paciente con coronavirus

Un video que tiene conmovidos a todos los colombianos es el que subió a redes sociales el médico José Julián Buelvas Díaz, quien desesperado eligió esa vía para denunciar una grave situación que le afecta: le amenazaron de muerte mandándole este lunes 8 de junio una carta anónima y coronas funerarias a su casa y al trabajo porque una de sus pacientes perdió la vida debido a la pandemia de coronavirus.

"Mi nombre es José Julián Buelvas Díaz, médico internista intensivista. Me acusan de haber dejado morir a una señora en pandemia en la Unidad de Cuidados Intensivos. Nosotros… es imposible que dejemos morir a la gente. Nosotros fuimos formados para salvar gente", empezó diciendo en el video el doctor.

"Esto es un pedido de auxilio y de ayuda al gobierno nacional, por mí, por mis compañeros, y por todos los médicos de este país. Por Dios, ¿hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones, y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia”, dijo en el video llorando el doctor con 18 años de experiencia profesional, lo que removió al país cafetero y llevó a las autoridades a anunciar una investigación.

Este martes 9 de junio, el doctor José Julián Buelvas Díaz, de 43 años, fue recibido con aplausos por sus colegas y colaboradores de la Clínica La Asunción de Barranquilla, y además dio una entrevista al diario El Tiempo.

“Estuve recibiendo turno a la una de la tarde, y a las dos de la tarde recibí el primer paquete. El segundo fue llegar a mi casa, cuando encontré uno igual… El recibimiento en mi trabajo fue un empujón que necesitaba, sube mucho el ánimo y las ganas de seguir trabajando. He echado a un lado por un momento la preocupación. Esa solidaridad de la gente es muy bonita y hay que detener estas amenazas… La salud es mi vida, eso es a lo que yo me dedico, no sé hacer otra cosa que no sea la salud”, dijo el galeno al medio de comunicación.