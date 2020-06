Mesa de Acción por el Aborto ante nuevo cambio de ministra de la Mujer: "Las mujeres, las niñas y las disidencias no pueden seguir esperando"

Menos de un mes duró la ministra Macarena Santelices en el cargo de ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Distintas organizaciones que integran la Mesa de Acción por el Aborto en Chile expresaron su preocupación ante el inestable escenario. Sobre todo, considerando las necesidades urgentes de las mujeres, niñas, adolecentes y disidencias sexuales en medio de la crisis del Covid-19. "Las mujeres, las niñas y las disidencias no pueden seguir esperando", señalan desde la agrupación.

“Es preocupante que ante la renuncia de la ex ministra Macarena Santelices, el Gobierno insista con personas que no cuentan con la experiencia y conocimiento necesario para asumir el ministerio de la mujer y la equidad de género”, indicó la coordinadora de la Agrupación LesBIca Rompiendo el Silencio, Erika Montecinos.

Ya hay nueva ministra: se nombró a Mónica Zalaquett. Ante esto, Montecinos añade que "estaremos atentas a las acciones que despliegue Mónica Zalaquett para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres cis/trans, lesbianas y bisexuales, que en el contexto de pandemia se encuentran con mayores barreras para acceder a la salud pública”.

Derechos pasados a llevar

Esta preocupación la compartió también el OCAC, el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC). Su presidenta, María José Guerrero explicó que los derechos de salud sexual y reproductiva de niñas, mujeres y población LGBTIQ+ han sido completamente pasados a llevar por el Estado.

Explica que no sólo porque no actúan como deberían según lo mandatado por los tratados internacionales firmados y ratificados, sino que por sus acciones deliberadas de no asegurar nuestros Derechos Humanos. “La gestión del ejecutivo tiene una línea clara: no tratarnos como sujetas de derecho en sus políticas”, añadió.

Falta de salud sexual y agresiones: son problemas en la pandemia

Finalmente, Gloria Maira, Coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto, sostuvo que estamos en una emergencia de salud, cuyas consecuencias han afectado principalmente a las mujeres y puso el énfasis en el aumento de la violencia, particularmente la violencia sexual.

Y las dificultades que se han registrado en el acceso a la atención en salud sexual, reproductiva y aborto legal. “Las urgencias de las mujeres y las niñas en el país en el contexto de la covid-19 no pueden esperar”, sostuvo Gloria Maira.