Muy drástica Loreto Aravena: "Tomé la decisión de no hacer más teleseries"

La actriz Loreto Aravena confesó que decidió no hacer más teleseries, para dedicar más tiempo a su casa y a su hija Ema.

En conversación con Angélica Castro en el programa “Velvet al Desayuno” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, habló además sobre su ex marido y el episodio de infidelidad, y de su relación con las redes sociales.

Loreto cuenta que desde que nació su hija Ema su vida cambió y desde ahí que valora todo mucho más. Además, decidió hace un año no volver hacer más teleseries porque la cantidad de trabajo es demasiada y quiere aprovechar más tiempo con su hija, “desde el minuto que tuve a Ema la vida cambió, yo valoro todo, desde que respiro, doy gracias porque estoy viva y puedo disfrutarla. Incluso ahora el nivel de exposición que tengo, me conflictúa, a medida que Ema va creciendo, ella va ir leyendo cosas que yo he leído super chocantes. Desde hace un tiempo, cerca de un año, tomé la decisión de no hacer más teleseries, porque la cantidad de pega era demasiada, no quería dejar a mi hija tanto tiempo sola, me di cuenta de eso, porque ella está muy grande y empezó a reclamarme que me veía poco”.

Anciana de 87 años llamó a la policía porque tenía hambre y dos agentes terminaron en su casa cocinando ravioles El hecho ocurrió en Coverciano, en Florencia (Italia).

Sobre la relación con su ex marido y padre de su hija, cuenta que fue muy fuerte separarse pero que hoy son amigos y tienen una estrecha relación, “separarse es súper fuerte para la vida de uno, uno tiene que saber separar entre la vida de pareja y los hijos, los papás nunca dejamos de ser padres, uno puede dejar de ser pareja, pero no padres y los hijos son intocables, y no pueden convertirse en una moneda de cambio. Hay muchos papás desesperados que no han podido ver a sus hijos en esta pandemia”.

Además, agrega que, “nosotros nos llevamos súper bien y nos costó mucho, mi separación fue muy fuerte para ambos y trabajando logramos tener una relación estrecha, somos muy amigos, nos llevamos muy bien. En la cuarentena, al principio eran 14 días cada uno con la Ema, pero era mucho tiempo, estábamos desesperados y decidimos sólo vernos nosotros tres, decidimos hacer más vida en común nosotros tres, nos vemos un montón, estamos mucho juntos”.

Encuentran cofre del tesoro: miles de estadounidenses estuvieron obsesionados por 10 años El cofre de unos 20 kilos contiene en su interior diferentes especies, cuyo avalúo es de más de 2 millones de dólares.

Para la acrtiz las relaciones de padres separados se tienen que basar en la confianza, y eso era algo que se había perdido cuando sucedió el quiebre, “las relaciones de padres separados se tienen que basar en la confianza y es súper complejo, porque lo que nos pasó a nosotros cuando nos separamos fue que perdimos la confianza el uno con el otro, porque hubo un tema de infidelidad, volver a recuperar esa confianza en post de los hijos, es toda una pega, y lo logramos y ha sido súper satisfactorio. Hemos sabido salir adelante y a veces estamos los 5”.

A Loreto le molesta que la ataquen en redes sociales en su rol de madre, “cuando hablan de mí, de mi rol de Loreto Aravena como actriz, nada me toca realmente, pero cuando hablan de mi rol materno, sí me toca. Al principio cuando mi hija estaba más chica y subía una foto carreteando, no faltaban las críticas, y yo siempre pensaba: que raro que la gente crea que por ser mamá uno deja de ser mujer. Mi hija siempre ha estado con su papá cuando he tenido algún evento o estoy grabando afuera, y qué mejor que esté con su padre. Me molesta mucho ese cuestionamiento”.