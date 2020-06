Matthei y los colombianos que acampan en Providencia: "Hay peleas, tráfico de drogas, alboroto y mucha suciedad en las calles"

Junto con llamar a los migrantes que vienen acampando en su comuna a que se trasladen a distintos albergues en la Región Metropolitana, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei expresó su molestia con el comportamiento de los colombianos que reclaman ayuda fuera de su consulado.

"Quiero señalarles que a todos ellos se les ha ofrecido, desde hace semanas, albergues. Se les han ofrecido albergues con colchones, frazadas, cuatro comidas diarias, atención de salud, con todo lo que corresponde y muchos de ellos se niegan a salir de lugar en el que están", partió diciendo.

"Sobre todo en el caso de los ciudadanos colombianos, no solamente no quieren irse, si no que además hay peleas, hay tráfico de drogas, hay alboroto y hay mucha suciedad en las calles, a pesar de que se han puesto baños químicos. La situación es terrible, no respetan ninguna norma de distanciamiento", continuó.

En ese sentido, Matthei sostuvo que "cuando por fin logramos que los ciudadanos de Venezuela se fueran a distintos albergues, tuvimos 75 personas contagiadas y de ellos falleció uno, por lo tanto los vecinos de Providencia tienen razón de estar preocupados de que ellos se puedan contagiar con todos estos grupos que están en la calle y que no quieren salir".

Además, la jefa comunal dijo que "no va a haber vuelo de repatriación gratuito ni a Colombia ni a Venezuela. He estado en contacto con el ministerio del Interior y con Relaciones Exteriores. El gobierno de Venezuela sencillamente no contesta el teléfono y por lo tanto no hay forma de lograr que pueda haber vuelos de repatriación a Venezuela. Y en el caso de Colombia, los únicos vuelos disponibles son comerciales y pagados, donde el propio ciudadano que quiere volver tiene que pagar el pasaje y además tiene que pagar 15 días de cuarentena una vez que lleguen a Bogotá, porque allá la cuarentena la paga el ciudadano".