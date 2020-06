Nasa comparte fotos de misión a más de 7 mil kilómetros: se ve "cielo alienígena"

La Nasa compartió fotografías de la misión New Horizons, que está a más de 7 mil kilómetros de la Tierra y donde se puede ver un "cielo alienígena".

Esta misión ha logrado ver a las estrellas más cercanas de nuestro planeta "visiblemente desplazadas en el cielo", con respecto a las posiciones en las que las vemos desde la Tierra.

LIVE NOW: New Horizons, in addition to being the first spacecraft to encounter Pluto, recently took images of the stars Proxima Centauri and Wolf 359 from deep space.

The @NASANewHorizons team is now answering all your deep space questions on @Reddit: https://t.co/f4PXZqkrmS pic.twitter.com/xnxi4JI7r6

— NASA (@NASA) June 12, 2020