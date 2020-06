Gobierno llegó a las 1.409.927 cajas de alimentos distribuidas en todo el país

El Gobierno informó que hoy distribuyó 55.165 cajas de alimentos en todo el país. Con esto, el total de canastas familiares entregadas desde que se inició la campaña “Alimentos para Chile” llegó a 1.409.927 unidades. La campaña comenzó el pasado 22 de mayo.

En la jornada de este domingo en la Región Metropolitana se entregaron 41.500 cajas de alimentos. Con ello, se alcanza un total de 1.140.616.

51 comunas de la RM

El Gobierno destacó que en el proceso de distribución de canastas de alimentos ya se han incorporado 51 comunas de la Región Metropolitana. En tanto, en regiones hoy se distribuyeron 13.665 cajas, con lo que se alcanza un total de 269.311 unidades.

La meta fijada por el Presidente Sebastián Piñera es entregar 2,5 millones de canastas antes del 21 de junio próximo. De ellas 1,5 millones en la Región Metropolitana.

La distribución se está efectuando de acuerdo a un nuevo protocolo, que enfatiza que la campaña está "impulsada por el Gobierno de Chile, en cuyo proceso participan los alcaldes de las distintas comunas". "No es un 'regalo' de una autoridad particular y no se debe personalizar su entrega", se señala.