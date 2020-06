Review de "The Last of Us: Part II": el broche de oro perfecto para ir cerrando la era del PS4

Hacer un review sin spóilers no es tarea sencilla. Hay que seguir guías y ser cuidadoso con los detalles. Por ese motivo, queremos comenzar con un resumen muy general y en pocas palabras. "The Last of Us: Part II" fue uno de los juegos más esperados del año.

El salto gráfico entre la primera y la segunda entrega es notorio. Y te deja una sensación de que "es el comienzo del adiós". ¿Recuerdas como se veían los últimos juegos de PS3? ¿Esa sensación de "wow, la consola en realidad podía llegar a este nivel"? Ha ocurrido de nuevo. Acompaña tu experiencia con un buen televisor, y créeme que incluso usando la versión de la consola "no Pro", la experiencia con este juego será formidable.

La historia de Ellie y Joel

Lanzado en 2013, "The Last of Us" (la primera parte) llegó para poner punto y final a la vida de PS3. Y sucedió ese efecto que te comentábamos. Pero lo que realmente conquistó a los jugadores fue su historia: sencilla en su trama, pero con un gusto exquisito para los diálogos y la cinematografía.

"The Last of Us: Part II" se lanza exactamente bajo las mismas circunstancias: al final de la vida de PS4 y con PS5 a la vuelta de la esquina. Naughty Dog tenía una tarea complicada: unir estas historias.

"The Last of Us" un tanto atípico. Pero con el tiempo fuimos comprendiéndolo mejor y resultó incluso perfecto. ¿Era necesaria una segunda parte? Sí. Al jugarlo lo entenderás. Es tan sencillo como que la historia de Joel necesita de la historia de Ellie. Ambas partes se complementan perfectamente.

Las claves de la segunda parte

Nuevamente estamos ante una historia sencilla, pero emocional. Hay una notoria diferencia con la primera parte: en lugar de estar contado de forma lineal, la segunda parte está citada de parte fragmentada. A título personal, esto es bastante atractivo en un videojuego. Como armar un puzzle complejo.

Captura

En este sentido, Naughty Dog ha seleccionado de forma muy precisa la información a la que vamos accediendo. Juegan con dicho recurso sorprendiéndonos constantemente. No es fácil montar un guión con esas características. De ahí en parte que se hable de una "obra maestra". Deberás estar atento a los detalles.

Una historia LGBTI abordada con naturalidad

Es algo que ya es de púbico conocimiento. Pero siempre es bueno destacarlo. La historia de Ellie, sobre todo al inicio de esta segunda parte, siendo lesbiana, es abordada con gran naturalidad. Considerando el alcance motivo que tendrá este juego es de aplaudir que Naughty Dog se las jugara por una protagonista con la personalidad de Ellie.

El manejo de emociones, sus diálogos y todo lo que rodea su historia es hermoso. Y ojo: en los momentos de mayor tensión de esta aventura, pareciera que tu corazón se sincronizara con el de los personajes. Sentirás miedo y emoción al máximo. Susto también.

¿Cuánto tiempo de juego?

Hemos visto en otros medios especializados que hablan de un promedio entre 25 y 30 horas. A nosotros nos tomó unas poco más. Pero es que en cada escenario dan ganas de revisar los detalles. El pelaje de los caballos, las pisadas en la nieve, las texturas de los árboles.

Captura

Insistimos que, jugarlo en un buen televisor, genera una experiencia de inmersión fenomenal. Y en ese sentido, hay que tener presente el concepto de "narrativa ambiental". ¿Qué quiere decir esto? Que los lugares también comunican.

Cada espacio y escenario. Hay historias en los ligares, y esto se aprecia por varios "sub tramas" presentes en la historia. Es entretenido ir descubriendo estos detalles, porque alimentan también a la historia principal. Te permite tener una comprensión 360º de la historia.

Una historia oscura

No olvides que esta es una historia oscura. A ratos incluso deprime. Y en esto, se debe señalar que Naughty Dog ha hecho un trabajo excepcional para, de cierta manera, ir guiando nuestras emociones con el guión.

En los momentos que sientas miedo o terror, harás añicos el control tratando de sobrevivir.

No es una historia fácil de digerir. No es una historia que resulte cómoda. Acá, realmente verás si tu fanatismo por este juego era real o no.

Mecánica de juego

Respecto a la mecánica de juego, no hay mucho que decir. Es bastante sencillo. Va de menos a más. Ni siquiera te darás cuenta cuando ya acumules en tu memoria una serie de comandos. Ellie es un personaje ágil y liviano, lo cuál será de gran utilidad. Sobre todo cuando quieras ser sigiloso.

Deberás ser muy astuto, porque todo apunta a que los enemigos están mejor preparados esta vez. Son más rápidos y más sensibles a nuestras acciones. Lo ideal es esconderte, pero claramente tendrás enfrentamientos directos.

Captura

¿Recuerdas que este juego tiene momentos en que se te paralizará el corazón? Esos serán algunos de ellos. La adrenalina a mil. Pero aprovechemos un punto increíble del diseño: tendrás muchas opciones. Varios caminos, varios lugares a donde huir, lugares para esconderte. Y ahí, nuevamente se notan los detalles tan bien logrados de esta obra.

Averiguar códigos, buscar encargos, estar atento a los dáliogos, llegar a acuerdos, pelear, descubrir. Toda una aventura que te tendrá bastante ocupado. ¿Qué más se puede pedir? Si mientras en el mundo real, el futuro es adverso, estar un tiempo centrado en un mundo de ficción (por difícil que sea) es una experiencia agradable.

Otros detalles

No puedo cerrar este texto sin hablar de la banda sonora. Gustavo Santaolalla le pone el toque perfecto a la obra. Es una melodía sabría, pero bella. Insisto, la transmisión de emociones parece ser el tronco principal de esta experiencia, y en eso, la música es primordial.

Muchas partes conectan con la banda sonora de la primera parte y eso genera una continuidad que se agradece. Todo fluye en perfecta armonía. Las letras, y la música, conectan también con lo más profundo de los personajes. Especialmente Ellie. Atentos a aquello.

Conclusión

Sinceramente no soy fanática de los videojuegos "cinematográficos". Siento que se está dejando atrás ciertas dificultades del gameplay que se relacionan con las mecánicas complejas. Pero dejando aquello de lado, "The Last Of Us: Part II" es toda una experiencia.

El guión te atrapa, la música te hipnotiza y llevas por unas horas, tus emociones al máximo. Te hace sentir vivo. Los actores hacen un trabajo formidable. Esta entrega vuelve a contar con un doblaje al español. Con María Blanco como Ellie, Lorenzo Beteta como Joel, Claudio Serrano como Tommy y otros.

Es difícil describir el juego en una sola palabra. Lo que puedo decirte es que seas fan o no de la primera parte, este juego es una experiencia sensorial. Creo que contar con un título que realmente logre desconectarte de la realidad un par de horas se agradece. Sobre todo en tiempos como los que vivimos hoy.

Aquí sin duda no encontrarás un mundo feliz al que escapar. Será incluso más sombrío que el que vivimos ahora, aunque sea difícil de creer. Pero vale la pena. Serán 40 horas (más o menos) de toda una experiencia. ¿Da para una tercera parte? Juégalo y nos cuentas.