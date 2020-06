Trump cumple 74 años y sus seguidores le dedican el hashtag #AllBirthdaysMatters y una caravana

Twitter es una cancha para múltiples batallas. Y fue a través de esta red social que miles de usuarios posesionaron el hashtag #AllBirthdaysMatters para saludar al Presidente Trump por su cumpleaños número 74.

El uso de este hashtag fue para contrarrestar a #AllLivesMatters, el utilizado por quienes apoyan las protestas contra el racismo. Y es que el presidente Trump celebra su cumpleaños en medio de un escenario bastante adverso. Por un lado, la pandemia del coronavirus que azota fuertemente a su país, y al mundo. Y por otro, las protestas contra el racismo a raíz de la muerte de George Floyd. Un joven negro que murió en manos de un policía blanco.

Las respuestas fueron curiosas. Incluso una usuaria le dedicó el #AllBirthdaysMatters a Barack Obama. ¿Está de cumpleaños también el 14 de junio? No. De hecho agregó "son 51 días antes, pero estoy muy entusiasmada".

Happy Birthday Mr. President! I know it’s 51 days early but I’m just so excited!! @BarackObama #AllBirthdaysMatter pic.twitter.com/hXgwsdUOEf

we love to see it. #AllBirthdaysMatter pic.twitter.com/R7ECzYDAqB

Pero más allá del fuego cruzado en Twitter, también contó con saludos de sus cercanos. Algunos de los personajes que le han felicitado son el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien dijo sentirse orgulloso por el liderazgo del presidente al frente del país.

Su hija, Ivanka, felicitó a su padre con un simple "Te Amo". Agregó en el tuit una foto de ella cuando era pequeña en brazos de Donald.

Happy birthday, President @realDonaldTrump! I am proud to serve under your strong leadership and wish you continued strength and fortitude as you continue to lead this great nation. pic.twitter.com/hrKISLNZtq

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 14, 2020