Ahora Donald Trump se enojó con jugadores de la NFL y la MLS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue peleando con todos y contra todos.

Y ahora su fuente de enojo es el deporte, específicamente la Liga de Fútbol Americano (NFL) y la Liga de Fútbol (MLS), a las que atacó a través de su cuenta de Twitter y dijo que dejará de verlas por TV si los jugadores no permanecen de pie durante el himno nacional.

La NFL emitió un comunicado la semana pasada en la que indicaba que los jugadores deberían poder protestar durante el himno y reconoció su "error por no haber escuchado" antes a sus deportistas.

Incluso, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, instó a los jugadores a protestar, tras lo cual Donald Trump replicó si un jugador se arrodilla ante el himno será "una falta de respeto a nuestro país y a nuestra bandera".

Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de los 49ers, quedó libre en 2017 tras iniciar un año antes una protesta contra la violencia policial en Estados Unidos arrodillándose durante el himno del país antes de los partidos de la NFL, gesto que por entonces le valió críticas de Donald Trump.

Por su parte, la federación de fútbol estadounidense revirtió el pasado jueves 11 de junio una norma que impedía a los jugadores arrodillarse durante el himno del país a modo de protesta.

El congresista republicano Matt Gaetz criticó esa decisión en redes sociales, un hecho reportado por la prensa local y ante el cual Donal Trump respondió en Twitter: "No miraré mucho más".

"Parece que la NFL también en esa dirección, pero no conmigo como espectador", agregó luego el primer mandatario norteamericano, siempre en redes sociales.

El cambio de la NFL y de la MLS surgió tras las manifestaciones sociales y las protestas de deportistas en reclamo de justicia por George Floyd, el afroamericano de 46 años asesinado el lunes 25 de mayo en Minneapolis por el policía blanco Derek Chauvin.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020