"Pensaba que cuando habíamos llegado a la democracia, había libertad de expresión": el round entre Evelyn Matthei y Alejandra Matus por la palabra "flaite"

Un intenso debate protagonizaron este lunes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la periodista Alejandra Matus, durante un panel en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13. La militante UDI se sulfuró cuando la autora de "El Libro Negro de la Justicia Chilena" le criticó el uso de la palabra "flaite".

El panel se encontraba comentando la golpiza que sufrió un vecino por parte de un grupo de jóvenes en la comuna de La Reina, después de exigirles el uso de mascarilla en la vía pública. En dicho contexto, Matthei ocupó el concepto "flaite" para calificar aquel acto ilícito.

Tras ello vino la intervención de Matus. "Hay personas irresponsables en toda la estructura social chilena y si no vamos a meter presos a los que toman su helicóptero y se van a Cachagua y a esas personas no les decimos 'flaites', no me parece un lenguaje adecuado estigmatizar a ciertos grupos de la población, independientemente de un hecho puntual donde se cometió un delito y no se respetan las normas. Esos hechos ocurren en toda la estructura social chilena", dijo la periodista.

"Parece que nunca me escuchó cuando exigí que se dieran los nombres de los irresponsables que se fueron en helicóptero. Aquí mismo lo hice, en este mismo programa, porque la verdad es que es inaceptable que se hablara no más de personas que habían subido a un helicóptero. Yo exigí que se dieran nombres y apellidos y que se les juzgara de la misma manera. Pero ellos no le quebraron la muñeca ni le pegaron en el suelo a nadie. Hay una diferencia", respondió Matthei.

De ahí se produjo el siguiente diálogo, en el que la alcaldesa Matthei se exhibió alterada y acusó censura.

Matus: Evelyn, mi tema es la palabra 'flaite', que es una palabra discriminatoria

Matthei: Y en el otro caso hablé de arrogantes de miércole. ¿Ok?

Matus: Si bueno, pero arrogante no es lo mismo que flaite

Matthei: Yo tengo derecho a ocupar la palabra que quiero. Y usted no censura a nadie

Matus: Y yo tengo derecho a criticar

Matthei: Por favor usted use lenguaje que usted quiera, pero no venga a censurarme

Matus: No la estoy censurando, la estoy criticando. Le estoy diciendo que es una palabra estigmatizadora y esa es mi opinión

Tras ello hubo una breve intervención del conductor Amaro Gómez-Pablos, quien dijo que "flaites los hay ricos y pobres"y "no me quiero quedar en semántica". Posteriormente siguió el round entre Matus y Matthei.

Matus: La semántica es muy importante. Han habido muchos estudios que dicen cómo la televisión ayuda a estigmatizar sectores de la población precisamente con apelativos como falte

Matthei: Y hay una censura. Yo pensaba que cuando habíamos llegado a la democracia, había libertad de expresión, pero aquí la izquierda empieza a decir que 'esto no se puede decir', 'esta palabra no se puede usar' y me tienen chata

Matus: No soy representante de la izquierda, soy representante del periodismo y una de las preocupaciones del periodismo es que el lenguaje sea justo

Matthei: Ahora ni siquiera se puede mostrar la película “Lo que el Viento se Llevó”. A ese nivel hemos llegado

Matus: Evelyn, no tengo ninguna capacidad de censurarla, porque para la censura tendría que tener una autoridad, escuchar sus palabras e impedir que se difundiera. Esa es la censura