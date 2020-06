Más de un centenar de académicos piden la renuncia del ministro Couve por "complicidad" con Mañalich

A través de una carta pública titulada "Ética, ciencia, datos y vidas humanas", más de un centenar de académicos e investigadores solicitaron la renuncia del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, por su "complicidad" con el ex titular de Salud Jaime Mañalich.

La misiva a la que han adherido académicos e investigadores de distintas áreas y que trabajan tanto en universidades de Chile como en el extranjero, plantea que Couve debe dejar su cargo como máxima autoridad científica del país por respaldar los procedimientos que dispuso el titular del Minsal para entregar a la ciudadanía los datos sobre el covid-19.

"En estos meses ha quedado en evidencia cómo el ministro de Salud engañó sistemáticamente a la ciudadanía sobre los datos de la pandemia. La renuncia de Jaime Mañalich y el implícito reconocimiento del fraude en que incurrió, ha dejado en evidencia la complicidad de quienes avalaron la validez y la eticidad de esas prácticas. Un rol central en ello le cabe al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, que reiteradamente justificó ese dolo", señalaron los firmantes.

"Las malas prácticas del ministro Mañalich con la evidencia y los datos, y del ministro Couve, que respaldó esos procedimientos, son científicamente aberrantes y éticamente inaceptables", agrega el documento.

"En condiciones de emergencia, es entendible que haya dificultades en la recolección y manejo de datos, pero esto no justifica el ocultamiento, la tergiversación y el aval a estas prácticas. Una sociedad sana no puede tolerar el comportamiento antiético de algunos, y muy especialmente de la máxima autoridad científica del país, particularmente cuando ello se traduce en sufrimiento y muertes que, como siempre, afectan a los más pobres y postergados. Por todo ello, consideramos que Andrés Couve no puede seguir en su cargo", sentenciaron.

Entre los firmantes de la carta aparecen, entre otros, Yves Martin González (Facultad de Ciencias, Universidad de Chile), Sergio Grez Toso (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile), Valeska Verdugo Riveros (Profesora Biología y Ciencias Naturales, UMCE), Stephanie Castillo Jara (Universidad de la Frontera), Sebastián Tapia (Universidad de Santiago), Leticia Arancibia Martínez (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Rodrigo Medel Contreras (Facultad de Ciencias, Universidad de Chile), Agustín Covarrubias (Frente por el Conocimiento y Pontificia Universidad Católica de Chile) y Tomás Zambrano (Facultad de Medicina, Universidad de Chile).