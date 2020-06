Ella es "Súper Joaquina": la niña de 11 años que se sube a un molino 3 ó 4 veces al día para hacer su tarea

Joaquina tiene 11 años y vive en la pequeña localidad de Don Cipriano a unos 30 kilómetros de Chascomús, en Argentina. La peque asiste a clases a una escuela rural y siente una gran pasión por su educación.

Pero la pandemia del coronavirus ha puesto un duro desafío a la niña. No puede ir clases y solo sigue sus estudios online. El problema es que en su casa no hay señal de internet, un escolló que no detuvo a Joaquina.

#SN En un paraje rural de Don Cipriano una joven de 11 años debe subirse a lo alto de un molino para tener señal y poder cumplir con las tareas escolares. Pudimos hablar con Joaquina Irulegui. pic.twitter.com/XrhSrvqI17 — SomosChascomús (@SomosChascomus) June 13, 2020

La niña descubrió que en la cima del molino de su casa, si tiene señal, así que tres o cuatro veces la pequeña escala la estructura para poder conectarse y hacer sus tareas.

"Me subo tres o cuatro veces por día unos 15 minutos. Mando y recibo audios y hago la tarea", narró la pequeña a los medios locales.

El video de la niña subiendo al molino se ha transformado en fenómeno viral y los medios transandino ya han rebautizado a la pequeña como "Súper Joaquina".