Daniel Jadue y su posible carrera presidencial: "No es algo que me guste a mí, pero definitivamente es un desafío maravilloso"

Después de aparecer en el segundo lugar en las preferencias presidenciables espontáneas de la última encuesta Cadem, el actual alcalde de Recoleta Daniel Jadue se refirió a su posible carrera rumbo a La Moneda.

En entrevista con "Mentiras Verdaderas" de La Red, Jadue sostuvo que "me lo han preguntando cientos de veces y siempre respondo lo mismo. Valoro que la gente reconozca en la gestión de Recoleta una gestión centrada en el ser humano, centrada en nuestro pueblo y en sus necesidades y que eso hoy nos tenga apareciendo en las encuestas".

El militante del PC afirmó que "nuestro partido ya ha dicho que va a llevar un candidato o candidata a la próxima elección presidencial y si la gente hace su parte de este entre comillas trabajo, y hace sentir que realmente están disponibles y quieren tener un presidente o presidenta que se la juegue de verdad por transformar nuestro país, lo van a tener que hacer sentir".

"Y si ellos lo hacen sentir, el Partido Comunista y todos sus militantes, vamos a estar a disposición de ese proyecto y lo que la ciudadanía quiera. Nosotros no vamos a entrar solos a La Moneda, si entramos lo vamos a hacer con los ciudadanos y ciudadanas que quieran transformar Chile. Ellos son los que tienen la palabra hoy y los que deben tenerla más adelante", continuó.

De forma más lúdica, el conductor Eduardo Fuentes volvió a preguntarle a Jadue por su posible aspiración presidencial y su respuesta fue la siguiente: "te voy a ser honesto: nunca ha estado en mis pretensiones. Si uno le pregunta a mi hija, que es lo más importante en mi vida, ella les podrá contar que su papá quería ser alcalde de Recoleta, pero yo no le quito el bulto a las responsabilidades que la ciudadanía nos quiera poner por delante, pero eso lo tiene que decir la ciudadanía. No es algo que me guste a mí, pero definitivamente es un desafío maravilloso. La ciudadanía y el pueblo van a definir dónde voy a estar yo en los próximos años en la política".