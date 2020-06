La respuesta del Gobierno al duro análisis de Bloomberg: "Ningún país puede decir que tiene una receta que es perfecta"

Después del duro análisis que publicó ayer martes Bloomberg sobre el manejo de la crisis por el covid-19 en Chile, este miércoles llegó la respuesta desde el Gobierno a dicho diagnóstico.

Fue el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, quien se refirió al asunto. "La mayor parte de los países en el mundo están enfrentando dificultades", partió planteando el secretario de Estado, al ser consultado por el análisis de Bloomberg en una actividad en la Región del Ñuble.

El titular de Interior estableció que "aquí ningún país puede decir que tiene una receta que es perfecta, porque no hay guión perfecto, porque esta es una situación inédita en el mundo que no se vivía hace muchísimo, muchísimo tiempo, hace aproximadamente un siglo que no teníamos una pandemia de estas características".

Blumel defendió la gestión del Ejecutivo al afirmar que "el compromiso del Gobierno ha sido fundamentalmente poder tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de la población sobre la base de las recomendaciones de los organismos especializados y sobre la base de la ciencia".

En su defensa al actuar del Gobierno de Sebastián Piñera en medio de la crisis por el coronavirus, el ministro sostuvo que "ya en el mes de marzo se tomaron medidas de restricción importantes como el cierre de fronteras, la suspensión de las clases, las primeras medidas de cuarentena".