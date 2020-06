Izkia Siches y su irrupción como presidenciable: "No me seduce la idea, pero sí comprendo que hay una tremenda ansiedad de nuevos liderazgos"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a su irrupción en distintas encuestas como una de las figuras políticas mejor evaluadas en Chile durante la pandemia y, específicamente sobre la condición de carta presidenciable que ha adquirido según sondeos como Cadem y Activa Research.

En conversación con el programa "La voz de los que sobran" de Radio Usach, a la presidenta del Colmed se le preguntó por una posible carrera hacia La Moneda, ante lo que respondió lo siguiente: "no me seduce la idea, quiero ser bien honesta, pero sí comprendo que hay una tremenda ansiedad de nuevos liderazgos que no provengan de los espacios políticos".

"Creo que hay mucha gente interesante que hoy quiere que al país le vaya bien: la defensora de la Niñez (Patricia Muñoz), Andrea Repetto, el ex fiscal (Carlos) Gajardo, una serie de nombres que salen cotidianamente y que más allá de la tremenda polarización que tenemos, ponen la pelota en el piso y dicen 'ojalá que a Chile le vaya bien y tomemos medidas, intentemos llegar a acuerdo con distintos sectores'. Creo que esa gente es súper valiosa", continuó.

🛑 #LaVozDeLosQueSobran | @izkia: "Hay una tremenda ansiedad de nuevos liderazgos y que no provengan de los espacios políticos. Creo que hay mucha gente interesada porque al país le vaya bien. La Defensora de la Ñiñez @Pa__tty, Andrea Repetto, el ex fiscal Gajardo". pic.twitter.com/KpNorfazUv — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) June 17, 2020

Más allá de aquello, Siches manifestó que "personalmente creo que para tomar un desafío como ese hay que tener un equipo mucho más consolidado, estar preparado y no dejarse seducir por aspiraciones personales. Creo que es una tremenda responsabilidad conducir un país y yo espero que la persona que esté disponible el día de mañana no lo tome por ambiciones personales, sino porque está convencido o convencida que le va a hacer un bien al país".

En ese sentido, la presidenta del Colegio Médico expresó que "yo hoy día tengo un equipo para liderar el Colegio Médico de Chile, para darle una agenda sanitaria al país, pero no un equipo para conducir este país, creo que nos faltan algunas vueltas para poder realmente ser un aporte y me lo tomo con mucha seriedad. Por lo mismo creo que tenemos que buscar liderazgos y equipos, además de pensar en un país que no esté girando en torno a los candidatos presidenciales".

En cuanto a la actualidad de la emergencia por el covid-19 en Chile, Siches hizo el siguiente llamado: "logremos transformarnos en activistas de esto, esto va a impactar y termina impactando por las condiciones sociales. Necesitamos lograr que se reduzca la movilidad en el Gran Santiago, necesitamos que la autoridad tome definiciones en otras regiones. Chile no tolera que se incendien otras regiones y nosotros estamos pidiendo medidas más extremas".