Digno de Ripley: alcalde Felipe Alessandri salvó a su mamá de robo de falsos sanitizadores

Muchos frescos han proliferado en el último tiempo en medio de la pandemia de coronavirus.

Y uno de los engaños repetidos es el de los falsos sanitizadores, quienes tratan de engañar a la gente vestidos con trajes protectores y portando los implementos propios de esa tarea de aseo.

Durante la tarde de este jueves 18 de junio, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, contó en el programa “Hola Chile” de La Red una situación de ese estilo sufrida por su madre.

Agencia Aton

“Ella es viuda y vive sola en su casa de Las Condes. El sábado me llama y me dice “Oye, Felipe, están tocando el timbre y dicen que vienen de la municipalidad a sanitizar”. Le dije que bueno, que lo hicieran por fuera, porque pensaban que en el barrio había casos positivos de coronavirus. Y mi mamá me responde que quieren entrar, lo que me pareció muy extraño porque las municipalidades no pueden intervenir en propiedades privadas. Además, si mi colega Joaquín Lavín hubiera decidido esa medida la habría anunciado por todos los medios”, indicó el edil capitalino generando la atención de los conductores del espacio, Julia Vial, Eduardo de la Iglesia, Germán Schiessler y Constanza Roberts.

Felipe Alessandri agregó que como quedó con la duda llamó al alcalde de Las Condes, quien estaba ese día en cuarentena preventiva tal como hasta ahora, quien le dijo que su comuna no estaba efectuando esa labor.

“A mi mamá le tocaron el timbre y la llamaron al teléfono fijo. Ella les dijo que tenía un hijo que era el alcalde de Santiago y que me iba a preguntar. Le cortaron y llamaron de nuevo haciéndose pasar por mí, diciéndole que estaba todo bien y que los dejara pasar. Mi madre se dio cuenta de que no era yo y no los dejó pasar. Me comuniqué con un vecino para que la fuera a ver y ayudara. Los tipos eran tres y andaban en un taxi. Se fueron garabateando y gracias a las cámaras de seguridad fueron identificados y los detuvieron este miércoles. Como municipio nos estamos haciendo parte de la querella porque andaban con credenciales falsas de Santiago, Peñalolén, La Reina y Las Condes".

El alcalde santiaguino continuó con su relato afirmando que “vestían overoles blancos y no eran violentos. A la gente le decían que el líquido era peligroso y que se quedaran en el baño o en la pieza, para empezar a robar las cosas de valor. Al final agregaban que el dueño de casa esperar tres minutos para salir mientras ellos se iban”.

Felipe Alessandri hizo un llamado a la población indicando que los municipios sanitizan en espacios comunes o en el exterior de los hogares, pero no al interior de las casas.