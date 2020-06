Gustavo Gatica: "Han sido insuficientes los programas de reparación para las víctimas del estallido"

Con optimismo y una firme actitud crítica. Así se mostró Gustavo Gatica, estudiante universitario que perdió su visión tras una agresión de Carabineros en noviembre del año pasado, en una reciente entrevista por Zoom.

Gatica participó como invitado en el programa "¿Para dónde vamos?", que transmite el actor Héctor Morales a través de su canal de YouTube. En dicho espacio, el estudiante universitario narró como es su nueva vida, después de quedar ciego producto de un disparo de Carabineros.

"Lo que más me ha costado, es ir en la calle a caminar con el bastón. Es toda una técnica, de hecho un día caminando por Gran Avenida, alguien gritó y yo salté, como no tienes la visión, tienes que estar atento a los estímulos sonoros. Eso es lo que más me ha costado, andar en la calle", partió contando.

En la misma línea, Gatica reveló que el despertar sin poder ver la luz ha sido uno de los aspectos más dolorosos de su nueva vida. "Me costaba despertar, recuerdo esos días en la clínica era super frustrante eso, ya saliendo de la clínica he llevado un proceso psicológico hasta hoy", manifestó.

En otros asuntos, el joven estudiante recordó cuando la fiscalía requirió un video de Canal 13, en el que quedaba en evidencia que fue atacado por Carabineros. "Primero aclarar que ni Canal 13, ni menos que el camarógrafo en ningún momento se acercaron a nosotros a informarnos que existía ese video. Y en segundo lugar sobre que Fiscalía hizo llamados para que la gente entregaran videos, y eso era clave para las investigaciones. Me parece muy poco ético, que Canal 13 y el Camarógrafo no avisaran", dijo.

Por otro lado, Gustavo Gatica habló sobre el programa gubernamental de reparación ocular para las víctimas de la represión policial. "El sistema ya funcionaba mal, desde el principio. Usaban las mismas instalaciones del Hospital del Salvador, que están colapsadas. Entonces se demoraban, el equipo médico no daba abasto, y había una psicóloga para todos los casos", declaró.

"Hoy, obviamente se entiende que haya que poner más esfuerzo en atender a los pacientes con coronavirus, pero tampoco se debería descuidar a las personas con trauma ocular", continuó y tras ello contó que "tengo un compañero de Colina que los milicos le dispararon en la pierna, estuvo a punto de perderla, y para él no hay programa. Entonces sin duda que han sido insuficientes estos programas de reparación para las víctimas del estallido".