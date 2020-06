Intendente (s) del Maule manda a la gente a comer pan duro en la cuarentena

La ciudad de Curicó es una de las que a contar de las 22 horas de este viernes 19 de junio se suma a la cuarentena por culpa de la pandemia de coronavirus, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno hace dos días.

Y el Intendente subrogante de la Región del Maule, Felipe Donoso -militante de la UDI, ex gobernador de la Provincia de Talca y yerno del senador gremialista Juan Antonio Coloma-, causó polémica con unas declaraciones que hizo a la radio local Vivimos La Noticia, en la que hizo un llamado a la población que deberá encerrarse de manera obligatoria a que no salgan de sus casas a comprar todos los días. Y dio un ejemplo que en muchos sacó ronchas.

“De partida, no vaya a comprar pan todos los días. El pan se puede congelar, se puede guardar… Todos hemos comido pan duro alguna vez en la vida. Se puede, y ese no es el mayor problema”, dijo el reemplazante del renunciado Pablo Milad, ex presidente del club de fútbol Curicó Unido, quien fue Intendente de la zona desde el 11 de marzo de 2018 y renunció al cargo el pasado 1 de junio para postularse a la presidencia de la ANFP.

“El problema son las personas que viven de sus ingresos diarios, personas que dejan de tener capacidad de alimentarse y es muy importante que las cajas lleguen a ellos”, agregó el Intendente (s).