J Balvin realizará una inédita transmisión en vivo de su disco “Colores”

Este sábado 20, la estrella del reggaetón, J Balvin realizará la presentación de su último álbum de una forma muy especial. "Behind the Colores: The Live Experience", será una transmisión en vivo única en su tipo con la que el cantante colombiano quiere celebrar el lanzamiento del disco y la gran recepción que ha tenido en todo el mundo.

El show se puede ver en el canal de YouTube del artista a las 21:00 horas de Chile.

Nadie estaba preparado para la contingencia sanitaria por la pandemia que nos aqueja, menos J Balvin quien esperaba realizar una gira normal para presentar su nuevo material. Sin embargo, las ganas estaban y el artista quiso hacer algo completamente diferente, que lograra suplir la experiencia del show en vivo y simplemente lo logró.

"Behind the Colores: The Live Experience" será un espectáculo de realidad aumentada, donde Balvin actuará en vivo en un espacio virtual ubicado en su casa en Medellín, al tiempo que los directores desde Los Ángeles aportarán los elementos necesarios para hacer de este concierto un momento inolvidable para todos sus fans.

El director creativo y productor del show, Antony Ginandjar, adelanta que se trata de una realización inédita en su carrera, que ya cuenta con videos musicales altamente creativos, y que por ahora debemos imaginar a José estando en espectaculares habitaciones que cobran vida y llamativos objetos 3D con los que va a interactuar, además de efectos de maquillaje digital inspirados en Snapchat e Instagram.

Para hacer la magia han realizado extensas reuniones de coordinación por Zoom y se instalaron cuatro cámaras de alta resolución, que operan a distancia, en la casa de J Balvin, las que lograrán captar los movimientos de la estrella del reggaetón.

La presentación oficial del disco “Colores”, en realidad aumentada, ha tardado alrededor de un mes en ejecutarse, desde el desarrollo del concepto hasta la transmisión, este sábado. En este proyecto han participado Blink, productora del programa y creadora del contenido gráfico, junto a Antony Ginandjar y Ashley Evans de The Squared Division, el dúo creativo australiano responsable de la residencia de Britney Spears en Las Vegas y la gira mundial de Katy Perry Witness.

