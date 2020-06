Ministro Paris: "Las declaraciones no se pueden borrar, pero la estrategia que se implementó no avalaba la inmunidad de rebaño"

"Las declaraciones no se pueden borrar, pero la estrategia que se implementó no avalaba la inmunidad de rebaño (…) no fue la que el gobierno siguió y está desmentido por los hechos".

Esta fue la respuesta del ministro de Salud Enrique Paris, sobre la inmunidad de rebaño a la que se refirió en su momento el ex ministro de Salud Jaime Mañalich.

“Respecto al debate que se ha instalado en la opinión pública en el sentido de que se habría establecido la política de rebaño, quiero aclarar que eso no es así. Todas las políticas que tomó el gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño”, precisó.

“Fortalecimiento de nuestro sistema de salud, protección y cierre de nuestras fronteras, establecimiento de alertas sanitarias, estado de catástrofes y toque de queda; establecimiento de cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios; suspensión del funcionamiento de los establecimientos educacionales, anticipo y fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la influenza e instrucciones permanentes de cuidado a nivel personal”, dijo, argumentando que todas estas medidas se traducen en no haber tomado esa estrategia.

El tema volvió a surgir, luego de que ayer la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, descartara que hayan pensado en aplicar dicho método. "Uno puede que reconocer errores, pero también tiene que decir las cosas con convicción. Y yo aquí tengo la tranquilidad espiritual de que decir que nunca, nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño".

No obstante, el 2 se abril, Mañalich aseguró en una entrevista con canal 13 que “el esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas, porque la única manera de protegernos para el futuro es que la mayor cantidad de gente se contagie, pero que lo hagan de una manera lenta”.

Una semana más tarde, en el balance diario del 9 de abril el ex ministro anunció que se haría entrega de un carnet de alta para quienes hayan superado el coronavirus, ya que poseían los anticuerpos necesarios, agregando que “esta persona está inmunizada, no se va a enfermar de nuevo por coronavirus, y puede representar una ayuda enorme para su comunidad”.

Más tarde, Karla Rubilar volvió a anunciar en CNN Chile la implementación del carnet asegurando que “cuando los demos de alta esas personas no van a contagiar a nadie, es más van a presentar inmunidad”.