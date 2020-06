Alerta en el Reino Unido: ataque con cuchillo deja al menos tres muertos

En la ciudad de Reading, en el Reino Unido, se registró un ataque con arma blanca, según informa la policía local en su cuenta de Twitter.

“La policía asistió alrededor de las 7 p.m. junto con otros servicios de emergencia. Los agentes arrestaron a un hombre en la escena que ahora está bajo custodia policial”, dice el tuit.

Según la prensa local hay tres personas muertas y dos que se encuentran en un hospital heridas de extrema gravedad.

En el lugar del ataque se había celebrado poco antes una masiva manifestación contra el racismo y la violencia policiaca.

En desarrollo…

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.

Officers are on the scene and investigating the incident.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020