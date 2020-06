Enfermeras del Hospital de Melipilla respaldan a médico cuestionado por Carabineros

El gremio de enfermeras del Hospital San José de Melipilla se sumó al controvertido caso que se conoció ayer, cuando Carabineros denunció que un médico de Urgencia del recinto se negó a tratar a dos uniformadas con síntomas de covid-19.

“El hospital y principalmente el médico de turno prestador de la atención, se ha visto expuesto a repudio y exposición social poniendo en peligro su seguridad”, aseguraron las trabajadoras en una declaración pública.

De acuerdo al texto, los funcionarios policiales solicitaron la toma de muestra del examen PCR "aplicándose el protocolo ministerial con relación a lo que se refiere a contacto estrecho de paciente covid-19 positivo, normativa que ellos debieran conocer y que aplican diariamente al educar a la población”.

Según el gremio, el proceso se llevó a cabo "según norma el ministerio por la contingencia de la pandemia que vivimos" y que "ninguno de los carabineros consultantes presentaban riesgo vital".

En la declaración, las trabajadoras dicen haberles explicado a las funcionarias policiales que "posterior a la toma de muestra, se debe mantener en cuarentena por 14 días y (que) el sistema de licencia electrónica utilizado en servicio público no está habilitado para la institución uniformada (…) No obstante, Carabineros, no conformes con la atención recibida, decide demandar al medico de turno”.

Finalmente, el gremio de enfermeras del Hospital San José de Melipilla lamentó que "el juicio que el Gobierno, la prensa y sectores políticos hayan emitido juicio de lo sucedido sin previa investigación".

Ayer, el médico en cuestión, el venezolano Rubén Ibarra Sánchez, descartó haberse negado a atender a las uniformadas y explicó a las autoridades del hospital que solo los hizo esperar.