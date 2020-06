Furia por violencia racial: "Ahorcan" a un confederado en Carolina del Norte

Varios manifestantes derribaron partes de un monumento en memoria del ejército confederado de Estados Unidos en el centro de Raleigh y colgaron una de las estatuas derribadas de un poste de luz.

Los manifestantes usaron una correa el viernes por la noche para derribar dos estatuas de soldados confederados que formaban parte de un obelisco más grande cerca del capitolio estatal de Carolina del Norte, informaron los medios de comunicación.

Los símbolos confederados son tema de debate en muchos estados en medio de las protestas generalizadas en todo Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. Los monumentos han permanecido durante más de un siglo a las afueras de tribunales, pero han sido removidos o reubicados en otras propiedades públicas en distintos estados del sur en los últimos días.

El ejército confederado representó a los 11 estados que se separaron de Estados Unidos durante la Guerra Civil. Entre otras cosas, esos estados defendieron la esclavitud.

Part of the confederate monument just came down. #RaleighProtest pic.twitter.com/SXKUfgvAWO

— Lee Storrow (@leestorrow) June 20, 2020