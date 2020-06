Paris plantea controlar alta circulación de trabajadores mineros en Calama

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que se buscará la manera de controlar la alta circulación de trabajadores mineros en Calama, luego de que se reportara una gran cantidad de personas en el aeropuerto de la ciudad, muchos de ellos sin respetar las medidas de distanciamiento social ni el uso de mascarillas. Esto se debería a la gran cantidad de vuelos por el cambio de turno en la minería.

"Me comuniqué con algunos parlamentarios de la zona, otros no me han contestado el teléfono, para justamente estudiar el tema de las mineras y la gran cantidad de vuelos. Ahí tenemos que buscar también una situación en conjunto con el Ministerio del Trabajo para controlar de alguna manera esta alta circulación", aseguró Paris tras el reporte diario en La Moneda.

El drástico aumento de los contagios en la Región de Antofagasta, y especialmente en Calama, tiene alerta a las autoridades del Minsal. "Todos los días evaluamos, el Presidente de la República junto al equipo, la situación de todo el país. Nos preocupa particularmente la Región de Antofagasta, la comuna de Calama", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

"Hoy día se encuentra con cuarentena y, efectivamente, tenemos que ver la respuesta con respecto a estas medidas, no solamente la cuarentena sino la disminución de permisos para que las personas circulen en esa comuna", agregó Daza, quien informó que el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, viajó hasta la zona.

"Hoy día también quiero decir que el subsecretario de Redes Asistenciales se encuentra en la región viendo la situación de la red y las necesidades de la comuna, particularmente. Por lo tanto, la Región de Antofagasta la estamos mirando con mucho detalle", insistió.

"Si es necesario poner medidas más estrictas en otros aspectos así se van a hacer (…) A partir de la próxima semana tenemos una mayor disminución de los permisos en relación a diferentes empresas y se va a analizar particularmente la situación de Calama", finalizó la subsecretaria de Salud Pública.