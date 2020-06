Estamos todos locos: científico dice que calendario maya señala hoy el fin del mundo

Las teorías del fin del mundo aparecen a cada rato y siempre hay gente que busca darle un sentido teórico. Muchas sectas se han encerrado por meses tras vaticinar el último día de la humanidad. Pero más allá de estas historias, el mundo sigue girando.

Hoy nuevamente nos encontramos con toda una teoría que señala para hoy el fin del mundo, esta vez apoyada en el calendario maya, el mismo que según varias interpretaciones auguraba el última día de la humanidad para diciembre 2012.

Evidentemente este anuncio no se hizo real y acá estamos, con una nueva interpretación del calendario maya, ahora a cargo de Paolo Tagaloguin, un investigador y biólogo, quien en su cuenta de Twitter explicó el error de la "profecía maya" y señaló el Apocalipsis para el 21 de junio de 2020.

June 21, 2020 would actually be December 21, 2012.. According to #mayancalendar pic.twitter.com/XGgAzmKMGa — Paolo Tagaloguin (@PaoloTagaloguin) June 16, 2020

¿En qué se basa Tagaloguin para hacer este anuncio? El The New York Post tomó una serie de tuit del especialista para explicar esta profecía. "Siguiendo el calendario juliano, estamos técnicamente en 2012 (…) el número de días perdidos en un año debido al cambio del calendario juliano al gregoriano es de 11".

Así es cómo se explica el "error" de cálculo del anterior anuncio En detalle señala que "de los 268 años que llevamos usando el calendario gregoriano (1752-2020), si se multiplica por 11 días, el resultado es igual a 2948 días (…) Ese total de días, dividido en 365 es igual a 8 años", afirmó.

according to the Julian calendar, we are currently in the year 2012 and not in 2020… pic.twitter.com/HQYQTnQMQ3 — Paolo Tagaloguin (@PaoloTagaloguin) June 16, 2020

Mayan calendar was wrong and world will 'end' next week on June 21, warns conspiracy theorist…… — Paolo Tagaloguin (@PaoloTagaloguin) June 15, 2020

Con estos cálculos Tagaloguin afirma que hoy se acaba el mundo según los mayas. Habrá que ver qué pasa hoy…