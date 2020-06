Por primera vez se celebrará el "Día del As": así nació el popular sándwich

El as es un sándwish 100% chileno. ¿Lo has visto en otra parte? Tal vez con otro nombre, pero la historia de esta creativa presentación de churrasco y pan nace acá en Santiago. Teorías hay varias. En el blog dedicado a historias urbanas de la capital Urbatorium, recopilaron algunos relatos que hablan del origen de este sándwich.

Pero antes: ¿Cómo es el as? Es igual que un completo, pero en vez de salchicha, se le pone churrasco a la plancha, picado. Puede ser as completo, italiano, con queso, entre otros. Opciones hay varias.

El origen del sándwich

Según señala el mencionado sitio, una de las teorías indica que el "as" habría nacido en la comuna de La Florida. A principios de los 90's un cocinero de completos y churrascos de avenida Gabriela, habría tenido la idea. Supuestamente, al maestro de cocina se le acabaron los panes de frica para hacer churrascos y chacareros. Por lo que, en un arranque de creatividad, metió todos los ingredientes dentro de un pan especial, del tipo usado para los "completos".

El resultado fue un exitazo instantáneo entre los clientes, especialmente taxistas y jóvenes de parranda. Y la popularidad se extendió rápidamente. El mismo inventor lo habría bautizado con tan extraño nombre monosilábico, aludiendo a que fue su "As bajo la manga". No se sabe exactamente en que loca fue. Pero incluso, el sándwich tuvo otro nombre.

Según señala el blog urbano, el "as" comenzó a popularizarse por todos los locales que había entinces por las avenidas La Florida y Vicuña Mackenna. La versión "italiana" es lo mismo que en el caso de la salchicha homónima: tomate, palta molida y mayonesa, era la versión más popular y pedida. También está el "As Luco", llamado así porque lleva queso caliente tal como el sándwich "Barros Luco".

En algunos barrios de La Florida y Puente Alto, el "as" fue llamado también "Chur-dog". Hibridismo entre las palabras churrasco y hot-dog. ¿Motivo? Otra historia respecto a su origen. Según señalan, no habría sido un local de churrascos que se quedó sin pan. La historia habría sido un local de completos que se quedó sin salchichas. Y el "as" fue ofrecido como la opción disponible a taxistas. Lo que queda claro es que el sándwich nació por una necesidad. Y que su sabor, llegó para quedarse.

Primer día nacional del "As"

A principios de los 2000, el sándwich ya se había popularizado por toda la capital. E incluso a algunas regiones del país. Hoy con poco menos de 30 años de vida, una cadena de comida rápida nacional decidió dedicarle un día especial. Así como ya ocurre con los completos y las hamburguesas.

Este próximo martes 23 de junio se celebrará por primera vez el "Día nacional del As". “El as es por lejos uno de los más pedidos a nivel nacional, y nos enorgullece ser los primeros que bautizamos este 23 de junio con esta rica preparación chilena”, señaló Daniela Mayorga, gerente de marketing de Fuente Nicanor, marca perteneciente al Holding Unifood. Para celebrar este día, tendrán una promoción especial de un "As Churrasco Italiano" de 19 cm con una bebida en lata a sólo $1.990 a través de todas las apps de delivery. La empresa extendió la invitación a otras cadenas para celebrar la nueva fecha.