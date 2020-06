No quieren parar: siguen comiendo perros en China pese a prohibición tras coronavirus

Tras las crisis de la pandemia de coronavirus, el gobierno chino anunció varias medidas para evitar nuevos brotes. Una de ellas fue anunciada por el Ministerio de Agricultura a principios de junio: la prohibición de comer carne de perro.

Pese a la medida, grupo animalistas denuncian que está en desarrollo el conocido Festival de Carne de Perro de Yulin, en la región autónoma Zhuang de Guangxi.

Las autoridades buscan frenar el consumo de este tipo animales, pues creen que así apareció el brote de Wuhan. Por lo mismo, el gobierno estableció el "Catálogo de recursos genéticos de ganado y aves de corral", donde se precisan 33 especies que pueden ser criadas y donde no están los perros.

BREAKING RESCUE: While waiting to be slaughtered for the upcoming #Yulin dog meat festival, 10 puppies have been saved by our Chinese partner group & are now in our care.

Please, DONATE NOW to help provide urgent care for these dogs & help all animals: https://t.co/NqERhf26KM pic.twitter.com/7jxxLILzwY

— Humane Society International (@HSIGlobal) June 18, 2020