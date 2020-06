Definitivo: mascotas y animales de granja no pueden transmitir coronavirus a los humanos

El origen animal del coronavirus planteó la posibilidad de transmisión de la enfermedad al estar en contacto con mascotas. Un temor común que aumentó aún más después de la confirmación del SARS-CoV2 de un perro de raza pomerania en Hong Kong y un pug en Estados Unidos, hasta ahora los dos únicos casos reportados a nivel mundial.

“No se ha descartado la posibilidad que los animales puedan actuar como un vehículo, como una especie de ‘transportador’, sin llegar a infectarse del virus. Es decir, que pueda acarrearlo en las patas o en el pelaje, esto es algo que está en estudio. Sin embargo, la opción que el animal se infecte y que pueda transmitir el virus por aerosoles, por lamer a las personas etc., no ha sido confirmado. Hasta ahora los reportes no han informado de transmisión desde mascotas domésticas hacia el ser humano. Además, tampoco existe evidencia que demuestre que los animales de granja, pueda transmitir la infección por covid-19 a las personas”, explica el doctor Fabrizio Cuevas, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

La especialista entregó consejos para lidiar con la situación. / Imagen referencial. / Getty

Esto implica que la vía de contagio por zoonosis, (de animal a persona) está descartada hasta ahora. Pero sí está confirmado el contagio por antroponosis, es decir, que un individuo contagiado puede transmitirle al perro o al gato.

Agrega que “es necesario señalar que existen coronavirus que son propios de los animales, como gato, perro, hurones. Así como también, existe la patología en especies de granja como los ovinos y bovinos”.

Regresa el pánico a Australia ante rebrote: los supermercados otra vez sin papel higiénico En marzo los rollos de este papel se agotaron en las principales ciudades australianas.

Los síntomas causados por los coronavirus en los animales dependen del tipo de cepa y pueden incluir problemas gastrointestinales y respiratorios. En el caso del perro existen dos tipos: el respiratorio y el digestivo, siendo el coronavirus respiratorio canino (CrCoV), el de mayor prevalencia y que puede transmitirse fácilmente a los humanos a través de gotitas

“Este coronavirus respiratorio es un beta coronavirus, es decir, pertenece a la misma familia de los virus SARS, MERS y SARS-CoV-2. También se ha observado que presenta la proteína Spike, la cual contacta con el receptor ACE2. Por lo tanto, el virus coronavirus respiratorio del perro y el SARS-CoV-2 tienen alta similitud”, señala el Dr. Cuevas, quien además es investigador del Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo del Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM de la Universidad de Chile.

El experto en biología del desarrollo animal comenta que “uno de los perros que dio positivo presentó baja carga viral y anticuerpos positivos del SARS-CoV-2 y aunque la mascota falleció, se debió a fallas renales y otras patologías asociadas a la edad”.

Los síntomas son muy parecidos a los registrados por las personas: disnea o dificultad para respirar, tos y sibilancias.

Estimulación del sistema inmunológico humano

Recientemente un estudio realizado por investigadores de Polonia y Portugal señala que “el contacto recurrente con los coronavirus de los perros podría estimular el sistema inmunológico humano y proporcionar una respuesta efectiva al SARS-COV-2”. Es decir, los anticuerpos contra el virus coronavirus respiratorio del perro podría presentar inmunidad cruzada y reconocer al SARS-CoV-2 por lo que el contacto recurrente con los patógenos puede funcionar como movilización inmune contra el patógeno.

El documento señala que dicha afirmación se basa en “las observaciones empíricas que muestran que la presencia de mascotas puede tener un impacto positivo en el curso de covid-19”. Sin embargo, agrega que “aún no se ha encontrado la correlación entre la propiedad de mascotas y la presencia de un curso leve de covid-19”.

El caso de los gatos: los alfa coronavirus

Getty / Imagen referencial

En los gatos y hurones el virus está relacionado principalmente con el tracto gastrointestinal, principalmente porque pertenece a la familia de los alfa coronavirus. En gatos podría llegar a desarrollar una peritonitis infecciosa felina (PIF), un cuadro eventualmente mortal si no es tratado oportunamente.

A diferencia del coronavirus canino, la transmisión de animal a humano es muy limitada.

Puente Alto se suma a Recoleta y anuncia suspensión de sus ferias libres por dos semanas La medida regirá desde este domingo y hasta el 14 de julio, debido al aumento de casos de covid-19 en la comuna del sur de la capital.

“Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 no se puede transmitir de gato a humanos, ni entre ellos. Sin embargo, los más jóvenes, presenta un sistema inmune que está menos desarrollado y que ha tenido menor exposición a los agentes y, por lo tanto, presenta menos anticuerpos. Eso hace entonces, que el gato más joven pueda enfermarse y transmitir a otros gatos el coronavirus felino”, señala el doctor Cuevas.

Las recomendaciones que ha dado el Colegio Médico Veterinario como autoridad científica, es que los animales estén alejados en general de los individuos que presentan sintomatología o que han sido positivos a covid-19, que también puedan cumplir un período de cuarentena y aislamiento para evitar contagios y diseminación del virus.