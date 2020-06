La polémica frase de fiscal de La Araucanía que motivó una investigación sumaria

Gran molestia fue lo que generó la publicación en su cuenta de Facebook del fiscal Carlos Obreque, quien se desempeña en la Fiscalía de Victoria.

"Las medias camionetas, está bueno el tráfico de marihuana y armas en las comunidades". Esta fue la frase, respecto a caravana mapuche en apoyo a presos políticos de las comunidades.

Facebook

Debido a esto, la Fiscalía de La Araucanía abrió una investigación sumaria por el comentario del fiscal. "Dicha expresión no representa la opinión de la Fiscalía", precisaron a Publimetro.

No obstante, el persecutor borró el comentario y publicó, por la misma vía, disculpas.

"Quiero señalar que hace un rato atrás hice un comentario en Facebook tremendamente irreflexivo y desafortunado que no representa mi pensar ni el de la institución en que me desempeño. Por lo que también públicamente ofrezco disculpas a quien se haya sentido ofendido por mis dichos. Errar es humano y por lo mismo admito mi equivocación y reitero que lo señalado no representa mi genuino pensar y sólo fue dicho en un mal momento anímico personal".