Personas Lgbti+ tienen riesgo suicida cuatro veces mayor que la población heterosexual, según un estudio

Una investigación apuntó a que la población Lgbti es más propensa al suicidio. Según el estudio de la Adelphi University (Estados Unidos), afectan principalmente los factores sociales. En la investigación, publicada en la revista 'Journal of Adolescent Health', se señala que el porcentaje de muertes por esta causa se reduce hasta el 8 por ciento entre los adultos de 25 a 29 años. Y es que no es menor. El estudio apunta a que el 24% de los suicidios de ese país afectan a ese grupo. Sobre todo jóvenes.

"Ya sabíamos, o al menos sospechábamos, que las personas más jóvenesson especialmente vulnerables al estrés de 'salir del armario'. Esto se debe a que no tienen los recursos psicológicos ni la independencia personal para manejar las cosas por sí mismos que tendrán cuando sean mayores", explica el principal autor del estudio, Geoffrey Ream.

¿Sucede lo mismo en Chile?

De acuerdo a datos de la Fundación Todo Mejora, la tasa de suicidios podría llegar a ser hasta 4 veces más alta que la de personas heterosexuales cisgénero. La psicóloga de Centro Médico Cetep, Carolina Perez, explica que detrás de estás cifras existe una realidad de vulnerabilidad y acoso que aumenta el riesgo de exposición al suicidio de las personas Lgbti+.

Los principales factores que influyen en esta situación son el bullying que sufren en el colegio desde temprana edad. También el hostigamiento que en ocasiones ocurre dentro de las mismas familias y discriminación por parte de la población general.

Estudio de Netflix: 70% de los chilenos señalan que algunas series les ayudaron a comprender mejor a la comunidad Lgbtq El estudio, desarrollado junto a Glaad, también destacó a los personajes con los que la comunidad Lgbti se siente más representada.

Identidad y Aceptación

Ciertamente, aceptar la propia identidad de género, cuando ésta no corresponde a la heteronorma, supone un proceso personal especialmente complejo. “Que la identidad de género difiera del sexo biológico no es un trastorno, es decir, que ser transgénero no es una enfermedad, así como tampoco lo es la orientación sexual no heterosexual. Sin embargo, debido a prejuicios sociales y mitos asociados a la diversidad de género, algunos pacientes viven su propia identidad como un problema cuando ésta se aleja de la heteronorma, por lo que no siempre es fácil para ellos asumirla y mostrarse hacia el exterior como quienes realmente son y cómo realmente se sienten, pudiendo experimentar un gran sufrimiento asociado”, explica la psicóloga de Cetep.

En este sentido, la discriminación, el temor al rechazo e inclusive ataques de violencia impactan la salud mental.“Es muy importante para quienes lo viven, contar con apoyo de familiares y gente cercana”, subraya Carolina Pérez.

Acompañamiento

"La aceptación de una identidad de género y/o una orientación sexual Lgbti+ es un proceso que tiene una alta exigencia emocional para quien lo vive", continúa la profesional. "Pero también para las personas que rodean al paciente, principalmente sus familiares", añade. En el caso de personas Lgbt en etapa escolar, la psicóloga Cetep advierte que es especialmente importante contar con apoyo profesional en el marco del proceso de aceptación.