Médico sube foto de su mano tras usar por 10 horas guante protector y revienta las redes

Más allá de políticas acercadas o cuestionables para hacer frente al coronavirus, lo que es una regla al rededor de todo el mundo es el esfuerzo de todo el personal de salud ante la arremetida del covid-19.

Por todos lados hay testimonios del sacrificio y entrega del personal médico, pero en estos días una imagen ha capturado la atención de la gente al punto de transformarla en viral.

El 18 de junio, el médico de origen indio Anish Sharan, de la Indian Academy of Science (IAS), le sacó una foto a su mano después de estar 10 horas trabajando con guantes de protección, en la lucha contra el coronavirus.

Usado su cuenta de Twitter, Sharan subió la imagen acompañada del siguiente texto: "Así es la mano de un médico tras quitarse sus guantes después de 10 horas de trabajo. Salud para los héroes de la primera línea".

Hasta ahora suma casi 50.000 me gustas y más de 8.000 retuits.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020