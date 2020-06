Ahora dicen que el tipo de sangre puede influir en el contagio de coronavirus

Casi a diario surgen informaciones sobre estudios acerca del covid-19, y una de ellas indica que el tipo de sangre podría influir en la posibilidad de que una persona contraiga o no la enfermedad.

Nada menos que tres trabajos científicos apuntan en esa dirección, y uno de ellos precisa que quienes sean del grupo A están asociados a un riesgo 45 % mayor de infectarse en comparación con los individuos con otros tipos de sangre. Y los sujetos con sangre tipo O, el más común, son menos propensos a dar positivo.

Esta es la conclusión de un grupo de científicos europeos publicada la semana pasada en el New England Journal of Medicine tras un análisis genético a casi dos mil pacientes con coronavirus gravemente enfermos en España y en Italia, los que fueron comparados con una cantidad similar de individuos que no estaban enfermos.

Por su parte, científicos chinos de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur compararon la distribución del grupo sanguíneo en 2.173 pacientes con coronavirus de tres hospitales en Wuhan y Shenzhen con la de personas sanas de las mismas regiones.

Los resultados también mostraron que el grupo sanguíneo A se asocia con un mayor riesgo de infectarse con el coronavirus en comparación con otros tipos, mientras que el grupo sanguíneo O fue ligado a un menor riesgo de infección.Y los datos preliminares de un estudio de la compañía privada estadounidense 23andMe apuntaron a que el tipo de sangre O parece ser protector frente al virus, según informó la empresa en un comunicado.

En este caso fueron analizados los datos de 750 mil personas, diez mil de las cuales habían sido hospitalizadas con covid-19. El resultado precisó que los pacientes con grupo sanguíneo O tienen entre un 9 % y un 18 % menos de probabilidades de dar positivo las personas con otros tipos de sangre, tanto con Rh positivo como con Rh negativo.