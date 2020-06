¿Hay o no hay "catálogo de bienes esenciales"? El Gobierno se contradice en su intento por frenar la movilidad en cuarentena

Mientras los casos de contagios y fallecidos por coronavirus no dan tregua en el país, el Gobierno se entrampa y contradice en la discusión por definir cuáles son los “bienes esenciales", y así regular el uso de salvoconductos que solicitan las empresas durante la cuarentena.

El martes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que el Ministerio de Economía elaboraría un catálogo para definir los bienes esenciales con el fin de reducir la movilidad durante la cuarentena. En el listado, entrarían los delivery de alimentos, remedios y bienes para el hogar.

Sin embargo, este miércoles el ministro de Economía, Lucas Palacios, contradijo a Martorell y descartó la elaboración de un catálogo de bienes esenciales. “Es difícil definir qué es un bien esencial ya que las necesidades de las personas van cambiando", sostuvo palacios en T13 radio.

En medio del enredo, este miércoles durante el balance Martorell volvió a referirse al tema, asegurando que no existe ninguna contradicción con el titular de Economía. "No hay una contradicción en lo que he dicho el día de ayer respecto a la creación y el establecimiento de los productos esenciales ni lo que ha señalado el ministro Palacios", afirmó la subsecretaria.

Por lo mismo, explicó que "hoy día el instructivo dice claramente que los delivery pueden entregar productos que sean alimentos, remedios y bienes esenciales para el hogar. En ese contexto, es que se ha preguntado mucho qué se entiende por cada uno de esos productos, cuándo un producto es esencial y cuándo no".

En esa línea, aclaró que "lo que va a elaborar el Ministerio de Economía es la guía que establezca cuál es el criterio para determinar el producto esencial y eso lo va a realizar el Ministerio de Economía en conjunto con las distintas industrias y mirando el comportamiento de la pandemia, por lo tanto, eso va a ser evolutivo, porque lo que hoy día puede ser esencial, mañana puede no serlo".