Ministro Enrique Paris: “Yo critiqué el retorno seguro, vuelta a normalidad y el carné de salida"

El ministro de Salud, Enrique Paris, compareció esta tarde ante la comisión Salud del Senado, donde marcó diferencias con su antecesor, Jaime Mañalich, especialmente respecto de las cuestionadas estrategias del retorno seguro, la vuelta a la normalidad y el carné de inmunidad, que calificó como “una cosa muy rara”.

La cita, que se materializó de manera telemática, fue presidida por la senadora Carolina Goic (DC) y también participaron los demás integrantes de la comisión, Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Alejandro Navarro (País Progresista), Guido Girardi (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS).

Ante una pregunta de Girardi sobre la estrategia que implementará en el manejo de la pandemia de covid-19, considerando, según sentenció el senador, que la que lideró Jaime Mañalich fue “un fracaso”, Paris marcó diferencias respecto de su antecesor.

“Aquí me ponen en una disyuntiva difícil. Es una pregunta casi capciosa, porque cuando me dicen: ‘¿Es de continuidad?’ Y yo digo que sí, me dicen ‘ah, entonces va a seguir con la misma estrategia, las mismas fallas’. Y entonces, la derecha -y que me perdonen los senadores del sector aquí presentes- dice que ‘qué bueno que sea de continuidad’. Y cuando digo que no soy de continuidad, los parlamentarios del Gobierno me dicen que ‘cómo, que eso quiere decir que yo reconozco que todo se hizo mal’”, inició su presentación.

Luego, se sinceró: “Obviamente, acá estamos conversando entre personas adultas, inteligentes. Yo tengo que manejarme dentro de cierto margen, que para algunos quizá no corresponde, pero yo tengo que tratar de respetar lo que hizo Mañalich. Porque realmente hizo cosas buenas también, se dedicó muchísimo al trabajo. Pero por otro lado, obviamente hay que corregir cosas que yo mismo critiqué, como la frase del retorno seguro, la frase de la vuelta a la normalidad, el carné de salida, que era muy raro…”.

“Entonces -añadió Paris– en parte tengo que ser de continuidad porque ingreso al Gobierno, pero no soy un ‘yes man’. Si no me parecen cosas, tengo que decirlo. No piensen que estoy atacando al Gobierno, sino que estoy por corregir lo que, en mi opinión, no se hizo bien”

El secretario de Estado añadió que era partidario de “separar la ciencia de la política” . “O sea,

cuando la política va para un lado, pero la ciencia dice otra cosa, yo prefiero inclinarme por la ciencia o la evidencia. Por mucho que la política me dice que haga lo otro, no puedo, tengo que basarme en lo que dice la ciencia. Si no, vamos por rumbo equivocado”.

En ese sentido, remarcó la buena relación que tiene con el ministro de Ciencia, Andrés Couve.

La exposición de Paris generó elogios de los senadores presentes. Luz Ebensperger le deseó suerte, lo mismo que Chahuán, mientras que Goic destacó que “se agradece que como autoridad de Gobierno tenga la capacidad de reconocer capacidad de reconocer errores. El hecho de que aquí manifieste que priorizará la ciencia nos da mucha seguridad porque esto no es una cuestión de oficialismo u oposición, ya que las personas que enferman y fallecen por el covid-19 no ven colores políticos”.