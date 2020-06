Sudamérica se anota dos récords mundiales: el rayo más extenso y el de mayor duración

Por si no lo sabes, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) lleva un registro acabado de los rayos que impactan a la tierra y hoy se entregó el informe de los nuevos récords que se registraron en todo el planeta y la mayor intensidad de este fenómeno se anotó en Sudamérica.

Los puntos altos del documento de la OMM apuntan al rayo de mayor alcance y el de mayor duración, ambos en nuestro continente.

2019 record-breaking extreme lightning bursts, or ‘megaflashes’, were more than double the size and duration of the previous record flashes, the UN’s weather agency, @WMO , announced on Thursday. https://t.co/BCBEDNv0Hv

— UN News (@UN_News_Centre) June 25, 2020