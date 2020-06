Autorizan a los guardias de supermercados para que nieguen la entrada a quien no tenga el permiso correspondiente

Este viernes la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aseguró que los guardias de supermercados y comercios de primera necesidad podrán solicitar a los clientes que presenten sus permisos individuales para ingresar a los recintos y realizar compras.

"Carabineros ha establecido una normativa que exige que todos los guardias que tienen el curso OS10, sean de supermercados, bancos u otras instituciones puedan pedir o deban pedir el permiso de compras o el permiso temporal que se esté utilizando para entrar a dicha institución", anunció Martorell desde una sucursal del supermercado Lider en Lo Barnechea.

"Creemos que ésta es una muy buena noticia, porque hoy necesitamos entre todos poner de nuestra parte y colaborar para que la menor cantidad de personas se desplacen”, añadió.

Sin embargo, la medida anunciada por la subsecretaria Martorell ya la había puesto en práctica el intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, el 21 de mayo, autorizando a los guardias de supermercados y farmacias para solicitar los permisos transitorios temporales a quienes lleguen a comprar. De no contar con estos, se les negaría la entrada.

“Ellos (los guardias) no están facultados para exigir carnet de identidad, dado a que esos son controles de identidad y los hace la Fuerza Pública, pero sí pueden solicitar a las personas a que les exhiban sus permisos antes de dejarles ingresar a los locales comerciales”, señaló entonces la autoridad regional.

Esto último fue ahora refrendado por la subsecretaria Martorell, indicando que los guardias sólo podrán pedir el permiso entregado por la Comisaría Virtual, pero no la cédula de identidad. "En caso de que un cliente no quiera mostrar (el permiso), los guardias de seguridad podrán llamar a Carabineros para que puedan hacer el control preventivo de identidad”, planteó la subsecretaria.

Finalmente, Martorell afirmó que los guardias tampoco están habilitados para retener a las personas. "Sí para llamar inmediatamente a Carabineros, a la PDI y para no dejar ingresar al local por no tener el permiso que deben exhibir y que, tal como dice la normativa del OS10, es obligación hacerlo", concluyó.

Sobre esta medida, el general de Carabineros Enrique Bassaletti detalló esta tarde que "en la legislación chilena cualquier persona puede detener, partamos de esa base, pero lo que pasa es que las circunstancias donde se puede detener son restrictivas, son cuando una persona está cometiendo un delito infraganti".

"Si un usuario, no creo que pase, le pega un combo a un guardia, claro que lo puede detener, pero no para otros efectos. Si una persona dice 'no tengo por qué presentarlo ante usted (el permiso)' no habrá problemas y se llamará a un carabinero o un funcionario de la PDI", ejemplificó el general Bassaletti.