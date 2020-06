Denuncian que vendedores del Parque del Recuerdo recorren las calles ofreciendo sepulturas en medio de la cuarentena

La tarde de este miércoles 24 de junio transcurría de la manera habitual que nos depara la “nueva normalidad” originada por la pandemia de coronavirus en la Villa Los Húsares, de Macul.

Un sector tranquilo, ubicado cerca de la única comisaría de la comuna santiaguina, habitado principalmente por personas de la tercera edad que guardan estricta cuarentena para resguardarse del coronavirus.

De pronto, tras la hora de almuerzo, cerca de las 16 horas, muchos vecinos se vieron sorprendidos por golpes en las puertas y gritos desde las entradas de sus casas. Eran varias personas que se identificaron como vendedores del cementerio Parque del Recuerdo y andaban ofreciendo sepulturas.

AgenciaUno

La gente se inquietó pues les pareció irregular lo que pasaba, y además algunos temían que se tratara de un engaño para entrar a robar. Así es que se aseguraron de que las credenciales que les mostraban fueran del Parque del Recuerdo y despacharon a los vendedores. Sergio René Maldonado Torres, residente de 75 años de la población, fue uno de los que salió a conversar con los inusuales vendedores. Y tras rechazar la oferta, expresó en Facebook lo insólito que a él y a sus vecinos les pareció lo sucedido.

“¡¡Exijo una explicación!! En este minuto, más de cuatro promotores visitan nuestra Villa Los Húsares en Macul gritando y tocando las viviendas promocionando Sepulturas de Cementerio Parque del Recuerdo. Quién les otorga estos permisos? Son artículos de primera necesidad?. No tome fotos, pero los vendedores no tienen la culpa… Les prometo que no es broma”.

Tal posteo generó conmoción, pues claramente el hecho al menos es extraño si estamos en confinamiento por el covid-19. Publimetro conversó con quien denunció la situación en redes sociales, y entregó más detalles.

“Estaba a punto de hacer la siesta tras almorzar cuando llaman a la casa. Salí y vi a esta gente que decía que eran vendedores del Parque del Recuerdo… Primero lo tomé como algo tragicómico y a la señorita con la que hablé le dije que yo ya tenía resuelto ese tema y la despaché. Vi que iban con mascarilla por las doce casas de mi pasaje y luego hablé con mis vecinos. A todos nos llamó la atención que anduvieran en plena cuarentena por la calle ofreciendo sepulturas, pero decían que tenían un permiso especial. Es rara esa explicación”, señaló el vecino de Macul.

-¿Qué piensan usted y sus vecinos?

-Después le dimos vuelta al asunto y en verdad hay molestia, no puede ser. Por eso se contactó a la Junta de Vecinos para hacer un reclamo donde corresponda, en Carabineros. Este es un sector muy tranquilo, con mucha gente mayor que está cuidándose pues tiene enfermedades crónicas. Como todos estamos susceptibles ante todo, y por eso no nos parece que anden vendiendo sepulturas considerando lo que estamos viviendo. La culpa no es de la gente que anda en la calle trabajando, pero se arriesgan y arriesgan al resto… A mí luego del posteo me contactó una señorita en nombre del Parque del Recuerdo y no me negó lo que yo conté.

Crean primer ataúd de cartón en Chile: cuesta menos de 100 mil pesos Empresa que por años ha trabajado con productos de ese material se reconvirtió al fabricar un féretro que ya es usado en muchos países debido a la pandemia de coronavirus.

Nuestro medio se contactó con Parque del Recuerdo para indagar su versión, y por medio de un comunicado no negaron la denuncia e informaron que, debido a la pandemia de coronavirus, tienen prohibida la venta en terreno de sepulturas y que están investigando lo vivido por los vecinos de la Villa Los Húsares. Esta es la respuesta de la empresa.

“En relación a lo comentado por el señor Sergio Maldonado en sus redes sociales, Parque del Recuerdo desea aclarar lo siguiente:

1.- Nuestro propósito es acompañar y apoyar a las familias que más lo necesitan en uno de los momentos más difíciles de la vida, como es la pérdida de un ser querido. Es por ello que nuestros asesores comerciales cumplen una labor muy importante, como es orientar a las personas sobre las alternativas de productos y servicios disponibles acorde a sus necesidades, además de ayudar a los clientes con los trámites y documentación necesaria para los procesos de sepultación y/o cineración.

2.- Nuestra empresa, durante el periodo de contingencia de salud pública que estamos viviendo, ha prohibido a sus colaboradores realizar acciones comerciales en terreno (casa a casa) y, por el contrario, ha incentivado y facilitado todas las herramientas digitales para que puedan continuar con su labor en modalidad de teletrabajo.

3.- Es por esto que, una vez conocida la denuncia, nos pusimos en contacto directo con el señor Maldonado para recabar más información, ya que esta situación no está dentro de nuestros protocolos internos y representaría un incumplimiento grave a lo establecido por la empresa en esta contingencia. Desde ya estamos revisando e investigando los hechos denunciados, para que se adopten las medidas correspondientes de ser procedente. Agradeceremos cualquier antecedente adicional que nos permita determinar que se trata de colaboradores de nuestra empresa”.