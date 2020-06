Ministro Paris citó a Bonvallet y desató distintas reacciones en redes sociales

En pleno informo de contagiados y fallecidos por coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris citó al fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, al asegurar que espera "un segundo aire" en la lucha por la pandemia.

Paris quiso alentar a la población, señalando que "hay indicadores que muestran resultados esperanzadores. Creo que hay que felicitar a los que están cumpliendo las medidas sanitarias. Queremos un segundo aire, como decía Bonvallet, y eso es lo que nos falta, así que a no bajar los brazos", dijo el secretario de Estado.

Las palabras del ministro, no pasaron desapercibidas y de inmediato generaron reacciones en redes sociales. Algunos lo entendieron, y otros derechamente lo criticaron.

ok esta vez me dio pena paris citando a bonvallet porque se nota que no pensó en lo que dijo

— katia (@catiabari) June 26, 2020