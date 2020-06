Todo un récord: se compra un Lamborghini de $245.000.000 y le dura sólo 20 minutos

El miércoles un hombre fue hasta el concesionario Lamborghini de, condado de Yorkshire, Reino Unido, nada menos que a retirar la compra de su vida: un flamante Huracan Spyder descapotable de un valor de 270.000 euros, o sea, un poco más de 245.000.000 de pesos.

Era el vehículo que quería tener por años y qué mejor que empezar a presumir de él en plena época de verano, pero el destino tenía guardada una sorpresa.

El afortunado (hasta es momento) dejó el recinto comercial conduciendo su increíble deportivo, tomó una carretera para sentir un poco potencia del bólido italiano y ocurrió lo impensado: por alguna razón el vehículo frenó bruscamente y otro auto que venía atrás se estrelló con el Lamborghini, según informó el diario inglés The Independent.

M1 Ossett today – It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020