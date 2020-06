La peor madre del mundo: tenía a su hijo de 18 meses encerrado en una jaula junto a 600 animales

Los agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Henry, en Tennessee, Estados Unidos, hicieron un descubrimiento espeluznante. Una madre mantenía a su hijo de 18 meses encerrado en una jaula junto a más de 600 animales, en una hacienda ubicada en una zona rural.

La zona puntal donde se realizó el pavoroso hallazgo fue en la pequeña localidad de Paris, al oeste de Nashville. Ahí los agentes encontraron al niño encerrado en una pequeña jaula, flanqueado por otras jaulas que tenían más de 600 animales de diferentes especies, como serpientes, ratas, ratones, gallinas, conejos, entre otros.

La policía detuvo a la madre del menos y a otros dos hombres, parientes de la mujer, que se encontraban en la propiedad. Además confiscaron 127 plantas de marihuana y 17 pistolas.

An animal-cruelty investigation uncovered an 18-month-old boy found inside a tiny dog cage.

His cage was covered in feces, urine and bugs — and surrounded by snakes, rats and mice.https://t.co/VVE5SOlG5Q

— New York Daily News (@NYDailyNews) June 26, 2020