Lavín anuncia compra de establecimiento para crear nuevo colegio municipal

El alcalde de Las Condes Joaquín Lavín anunció hoy la creación de un nuevo colegio municipal, luego de adquirir el edificio en el que funcionaba antes el colegio Mayflower.

"Muchas familias de clase media me han escrito que no podrán seguir pagando un colegio particular para sus hijos. Además, ya hay colegios particulares que están cerrando. Por eso presentaré este jueves al Concejo la creación de un nuevo colegio municipal", explicó el jefe comunal.

El establecimiento comenzará a funcionar en marzo 2021 y estará ubicado en Avenida Las Condes 12.167. "La infraestructura está lista. Requiere arreglos menores y mobiliario. Tendrá una capacidad de 1.100 alumnos desde prekínder a cuarto medio. Será bilingüe desde prekínder", dijo Lavín.

"Creo que este es el momento de ofrecer una educación pública de calidad, que no tenga nada que envidiarle a ningún colegio particular. Y que sea un ejemplo de integración social. Será un alivio para muchas familias", añadió.

De esta forma, a partir del lunes en la página de la municipalidad habrá un banner para que las familias interesadas se puedan inscribir. La postulación será en agosto.