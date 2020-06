Marta Lagos y "la fiebre de ir a la feria": "¿Realmente no se pueden contener un poco? ¿Comer un poco menos 'fresco'?"

Un planteamiento que generó numerosas y diversas reacciones en redes sociales hizo Marta Lagos, directora de MORI Chile. La encuestadora, siempre muy activa en Twitter, cuestionó el alto flujo de clientes en las ferias libres durante la crisis por el covid-19 en Chile.

"No creo que en ningún país he visto la fiebre de comer verduras y frutas frescas como se ve en Chile. La fiebre de ir a la feria, donde se contagia la gente, parece una religión. ¿Realmente no se puede contener un poco? ¿Comer un poco menos 'fresco'?", fue la primera publicación de Lagos al respecto. Tras ellas vinieron múltiples reacciones.

La propia Marta Lagos respondió a las numerosas reacciones y escribió lo siguiente: "impresionan los insultos y la ignorancia de los comentarios de muchos tuiteros que creen que saben cómo funciona la sociedad, pero en realidad son puros prototipos y fetiches instalados. Sostengo mi tesis que no es necesario vivir en La Vega o en la feria. Es un tema cultural".

Posteriormente, la encuestadora hizo más publicaciones para defender su planteamiento. "La feria es un fenómeno cultural mucho mas que económico. Habla bien de la gente que racionalice y compre donde es mas barato, pero ese no es el único motivo de su existencia. La gente va a la feria muchas mas veces que lo necesario, es mi punto".

"La feria es un tremendo centro de contagio y la gente esta acostumbrada a ir la feria con alta frecuencia, más de la estrictamente necesaria, no sólo por motivos económicos, sino por motivos culturales. La costumbre vale demasiado, vale más que el miedo al contagio", estableció.

