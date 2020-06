Mujer de 30 años descubre que es hombre y que padece cáncer testicular

En Birbhum, un distrito de la India, una mujer de 30 años llegó al hospital aquejada con fuertes dolores abdominales. Después de ser examinada por varios médicos y de una buena cantidad de exámenes, la mujer que lleva casada 9 años recibió dos diagnósticos impactantes: que no es mujer, sino que hombre y que padece cáncer testicular.

La mujer, que posee todos los rasgos femeninos aseguró que dos de sus tías también descubrieron ya en edad avanzada de que biológicamente eran hombres. Y luego de este diagnóstico, su hermana menor, de 28 años, se sometió a análisis ya también arrojó que fisicamente era un hombre.

Según los médicos, las mujeres padecen del “Síndrome de insensibilidad a los andrógenos”, una condición en la que una persona nace genéticamente masculina, pero tiene todos los rasgos físicos de una mujer.

For thirty years she led a normal life with no complications, until recently, while treating her for abdominal pain, when doctors discovered that she was a 'man'#Kolkatahttps://t.co/3tlSSHTxuf

