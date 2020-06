Funada en plena calle: Bachelet vivió momento de alta tensión al ser increpada por la situación de los presos mapuche

Este domingo se publicó un video de una funa que sufrió ayer sábado la ex Presidenta de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en plena vía pública en Ginera, Suiza.

Una mujer de origen mapuche increpó a la ex mandataria por la actual situación de los presos mapuche en nuestro país. En los primeros minutos del video, se aprecia un diálogo muy áspero, al punto que Bachelet advirtió que iba a llamar a su seguridad.

"Yo puedo llamar a la policía, porque me parece el colmo que usted me interrumpa", partió diciendo y agregó que "no voy a llamar a la policía suiza, voy a llamar a la gente de mi seguridad. Le estoy pidiendo que me deje tranquila y no lo hace, entonces me está agrediendo".

La ex Presidenta argumentó que iba apurada a una reunión y que no podía quedarse dialogando ni ser acompañada en la vía pública, sin embargo, con el correr de los minutos, terminó respondiendo ante los emplazamientos que le estaban realizando.

De dicho modo, la Alta Comisionada de la ONU terminó refiriéndose a la situación que se le estaba reclamando. "Sé que no hay justicia igual para los mapuche que para el resto. Lo he visto en todas partes del mundo: con los pueblos del mundo generalmente hay mucho prejuicio", dijo.

"Usted puede hacer más", exclamó la mujer que en todo momento le dejó claro a Bachelet que estaba siendo grabada. "Voy a tratar de hacer más. Puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidan que libere a los presos, porque no está en mis manos", respondió la ex jefa de Gobierno.

Así, la ex Presidenta terminó haciendo el siguiente compromiso: "Mira, te voy a prometer lo siguiente: llegando el lunes a mi oficina, porque tengo que ver todos los antecedentes, voy a organizar todos los elementos y voy a mirar cómo se puede ayudar. Pero yo no puedo prometer hacer algo que no está en mis manos".

Cuando se le planteó la situación de la huelga de hambre que están llevando a cabo comuneros mapuche en la Cárcel de Angol, Bachelet dijo que "no sabía de la huelga de hambre que me estabas diciendo y de Chile (…) Lo que pasa es que cuando tengo tiempo, me meto a ver El Mercurio y no aparece nada de esto, porque yo veo los diarios chilenos. No tengo otra fuente de información".