Lavín se reúne con ministro de Educación para echar a andar nuevo colegio gratuito en Las Condes

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín , se reunió esta mañana con el ministro de Educación, Raúl Figueroa , en las instalaciones del ex liceo Mayflower, emplazado en esa comuna, con el fin de darle a conocer el proyecto del municipio para crear un nuevo establecimiento educacional que comience a funcionar en marzo del próximo año.

Lavín solicitó al secretario de Estado autorizar la inscripción de este nuevo colegio en el sistema público educacional, “ante la necesidad urgente de muchos vecinos”, explicó.

El edil comentó que, debido a la severa crisis económica que afecta al país, “muchas familias de clase media me han dicho que no podrán seguir pagando un colegio particular para sus hijos”.

“Estamos en un momento muy especial -añadió-, donde muchas familias tienen la necesidad urgente de un colegio gratuito y de calidad. Esa es razón de haber tomado esta decisión. Sabemos especialmente que esto es algo que necesita la clase media”.

El jefe comunal de Las Condes aseguró que “en este colegio no habrá distinción de clases sociales: convivirán niños que vienen de hogares vulnerables con otros que vienen de colegios particulares, a los que sus padres no pueden seguir pagándoles la mensualidad”.

El proyecto será presentado esta semana ante el concejo municipal y considera 1.100 plazas.

“Sabemos que habrá una demanda alta, pero fijamos un límite de 1.100 alumnos porque esa era la cantidad de alumnos que tenía el colegio que funcionaba en este lugar. Lo mejor es que acá la infraestructura ya está, solo falta una ‘manito de gato’ y quedamos listos para funcionar a partir de marzo”, explicó Lavín .

El nuevo liceo recibirá alumnos de prekinder a cuarto medio y ofrecerá enseñanza bilingüe. “Creo que este es el momento de ofrecer una educación pública de calidad. Queremos que no tenga nada que envidiarle a ningún colegio particular. Y que sea un ejemplo de integración social”, concluyó el alcalde.