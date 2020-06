Lo que le faltaba a Europa: detectan posible "nube" radioactiva de Chernobyl en el Viejo Continente

Cómo si faltaran problemas en medio de la pandemia de coronavirus, varios países de Europa han alertado del aumento de los niveles de radiactiva… Y los pocos apuntan a la histórica planta nuclear de Chernobyl, de la ex Unión Soviética, y que actualmente está en suelo ucraniano.

Los primeros fueron los países nórdicos que detectaron un inusual nivel de radiactividad, algo que luego fue confirmado por el gobierno de los Países Bajos y señalaron que el origen de este fenómeno tenía su origen en el occidente de Rusia, debido a los daños de un elemento combustible de una planta nuclear.

En las redes sociales se ha instalado que esta nube radiactiva tiene origen en la siniestrada plana de Chernobyl, pero eso no está confirmado. Es más, las informaciones apunta a que el origen del problema está en territorio ruso, pero el gobierno de Rusia asegura que las dos plantas que posee en la zona señalada no presentan problemas y funcionan con normalidad. Se trata de las centrales Leningrado, cerca de San Petersburgo, y Kola, cercana a Murmansk.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

