De locos: piden instalar un cajero automático al interior de una cárcel en Argentina

Si algo es un denominador común en toda Latinoamérica es el pésimo régimen penitenciario que tienen los diferentes países. Algunos más y otros menos, pero raya para la suma, todas las naciones latinoamericanas no cumples con ningún estándar de seguridad, higiene y sobre todo densidad recomendada por los organismos internacionales.

Esta dura realidad se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus, por lo mismo muchos países están analizando reformas a su sistema penitenciario.

En esto se encuentra Argentina claro que las conversaciones en al región de Tucumán alcanzaron niveles insospechados cuando el representante del servicio penitenciario transandino, símil de Gendarmería en Chile, solicitó instalar un cajero automático para que los presidiarios retiraran los fondos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Tucumán: piden un cajero automático en la cárcel para que los presos puedan cobrar el IFE https://t.co/GGmPXrfUzy — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 29, 2020

Las autoridades, sin embargo, "hicieron fila" para descartar de plano la curiosa solicitud. “Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar. No sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas. Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”, aseguró Alicia Merched, jueza de ejecución.